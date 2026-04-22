السديس: خطة الحج نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي

أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس أن خطة موسم الحج المقبل نقلة نوعية في الخدمات الدينية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج.

وقال السديس ، في تصريح اليوم الأربعاء ، إن الخطة التشغيلية لموسم الحج تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الدينية المقدمة لضيوف الرحمن، بما يعزز تجربة القاصدين في أجواء إيمانية متكاملة.

وأوضح أن الخطة تنطلق من مرتكزات شرعية ومنهجية راسخة، وتستهدف إثراء تجربة الحجاج دينيا ومعرفيا من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات النوعية التي تُنفذ خلال موسم الحج.

وأشار إلى أن الخطة التشغيلية تتضمن أكثر من 150 مبادرة نوعية، يتم تنفيذها بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الدينية المقدمة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يواكب تطلعات الحجاج ويعزز جودة الأداء.

وأضاف أن الخطة تعزز الوصول العالمي للخدمات عبر 60 لغة مختلفة، من خلال منظومة رقمية متقدمة وتقنيات حديثة، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية والإرشادية إلى مختلف الجنسيات واللغات.

وأكد السديس أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الخطة التشغيلية يمثل تحولًا نوعيا في تطوير الخدمات الدينية، ويتماشى مع مستهدفات المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم الإيمانية.