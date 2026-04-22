لبنان سيطلب في المحادثات مع إسرائيل الخميس تمديد الهدنة لمدة شهر

يعتزم لبنان أن يطلب خلال المحادثات المرتقبة غدا الخميس مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر، وفق ما أفاد مصدر رسمي لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر من دون الكشف عن هويته "لبنان سيطلب تمديد الهدنة لمدة شهر، ووقف إسرائيل عمليات التفجير والتدمير في المناطق التي يتواجد فيها والالتزام بوقف إطلاق النار" الذي بدأ سريانه منذ الجمعة لمدة عشرة أيام، وجاء بعد اجتماع بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، هو الأول بين البلدين منذ عقود.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون من جهته الأربعاء أن "الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف اطلاق النار ولن أوفر أي جهد في سبيل إنهاء الأوضاع الشاذة التي يعيشها لبنان حاليا"، في وقت تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم للوحدات السكنية في بلدات عدة في جنوب لبنان.