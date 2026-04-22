فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يفرج عن قرض بقيمة 106 مليارات دولار لأوكرانيا
قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن دول التكتل وافقت على الإفراج عن قرض بقيمة 90 مليار يورو(106 مليارات دولار) لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، فيما أشارت المجر إلى أنها مستعدة للتخلي عن معارضتها المستمرة منذ أشهر لفرض عقوبات على روسيا.
ويهدف التمويل إلى تغطية الاحتياجات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا الأكثر إلحاحا وتمكين البلاد من مواصلة دفاعها ضد روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت دول الاتحاد الأوروبي أيضا على الحزمة الـ20 من عقوبات التكتل ضد روسيا، والتي تهدف إلى ممارسة المزيد من الضغط الاقتصادي على موسكو.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news