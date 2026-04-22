هيئة بحرية بريطانية: أضرار جسيمة بسفينة أطلقت إيران النار عليها خلال محاولتها عبور مضيق هرمز

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة حاويات لإطلاق نار من قبل الحرس الثوري الإيراني، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم، إن زورقاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني فتح النار على السفينة ما أسفر عن أضرار جسيمة في غرفة القيادة.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأربعاء أن تم تحديد هوية السفينة بأنها "إيبامينونداس" وترفع علم ليبيريا وتملكها شركة تكنومار" اليونانية للشحن وتشغلها شركة إم.إس.سي.

وتردد أنه تم إبلاغ السفينة بأنها تم السماح لها بعبور المضيق. إلا أن السلطات تتحقق من صحة رسالة الموافقة على المرور بما في ذلك ما إذا كانت مزورة أم لا.