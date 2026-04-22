ترامب: مختبرات إيران النووية دُمرت بالكامل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن مختبرات إيران النووية ومخازنها دُمرت تدميراً كاملاً.

وأضاف ترامب في منشور على "تروث سوشال": "أسطول إيران البحري بأكمله غارق في البحر، وقواتها الجوية منهارة، ودفاعاتها الجوية وراداراتها مدمرة".

وتابع قائلاً: "مضيق هرمز محاصر بالكامل ونسيطر عليه ولا يُسمح لأي سفينة بالوصول إلى الموانئ الإيرانية".

واختتم ترامب بالقول إن الإيرانيين "استغلوا كل رئيس أميركي باستثنائي".

وأعلن ترامب، الثلاثاء، أنه سيتم تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات.

وأوضح ترامب أنه وجّه "قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك".

وذكر ‌ترامب في منشور على "تروث سوشال" أن قراره جاء ‌بناء على طلب ‌باكستان ⁠تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل ⁠إلى ‌ما أسماه اقتراحاً ⁠موحداً.