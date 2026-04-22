مخططون عسكريون من 30 دولة يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

قالت الحكومة ​البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 ‌دولة ​سيعقدون محادثات تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم الأربعاء بهدف المضي قدماً في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية.

وأكدت أكثر من ⁠10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية بقيادة بريطانيا وفرنسا لحماية الملاحة في مضيق هرمز عندما تسمح ‌الأوضاع بذلك.

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا ‌وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو ‌يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن ‌بعد أن قال ‌الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يحتاج إلى مساعدة ​الحلفاء.

وقالت وزارة ‌الدفاع البريطانية ​في بيان إن الاجتماع ⁠الذي سيعقد اليوم الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال ​وزير ⁠الدفاع البريطاني ⁠جون هيلي "المهمة، اليوم وغداً، هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم".

وأضاف "أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين".

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة ‌فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، ​عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في الاجتماع القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات ​في المنطقة.