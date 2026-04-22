شهباز شريف: سنواصل جهودنا للتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران

أشاد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الأربعاء، بموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طلب إسلام آباد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وفي منشور على حسابه الرسمي في "إكس"، قال شريف: "نأمل أن يواصل الجانبان الأميركي والإيراني الالتزام بوقف إطلاق النار". وأضاف: "سنواصل جهودنا الجادة للتوصل إلى تسوية للنزاع بين واشنطن وطهران عبر التفاوض".

واختتم شريف منشوره قائلا: "⁠نأمل ​أن ‌يتمكن الجانبان ‌من ‌إبرام اتفاق سلام ‌شامل ‌خلال ⁠الجولة ⁠الثانية ‌من ⁠المحادثات ⁠المقررة ​في ⁠إسلام آباد ​بما ​يحقق ​نهاية ‌دائمة ​للصراع"

وكان الرئيس ترامب قد قال الثلاثاء إن الولايات المتحدة وافقت على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران بناء على طلب باكستان في انتظار مقترح موحد من طهران.

وجاء الإعلان بينما بدت المحادثات الأميركية– الإيرانية غير مؤكدة وكانت الهدنة التي تبلغ مدتها أسبوعين على وشك الانتهاء الأربعاء.

وأشار ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إلى أن الجيش الأميركي سيواصل حصار الموانئ الإيرانية.