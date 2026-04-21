عقوبات أميركية تستهدف برامج "الدرون" والصواريخ الإيرانية

وذكرت الخارجية أن العقوبات تستهدف ثمانية أفراد وأربعة كيانات تُدير شبكات مشتريات متعددة تدعم برامج إيران للطائرات المسيرة (UAV) والصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى شركة "ماهان إير" المُدرجة على القوائم الأميركية للعقوبات.

كما تُصنّف الولايات المتحدة طائرتين باعتبارهما ممتلكات محظورة تابعة لشركة "ماهان إير"، التي سبق لها نقل عناصر من الحرس الثوري، فضلاً عن أسلحة ومعدات وأموال.

وأضافت في بيان أن هذه الإجراءات تأتي دعما لما وصفته بـ"عملية الغضب الملحمي" وتنفيذا لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب، الهادفة إلى مواجهة برامج الأسلحة الإيرانية.

وذكرت أن واشنطن ستواصل كافة الوسائل المتاحة لكشف الأنشطة الإيرانية التي تشكل تهديداً، وتعطيلها، والتصدي لها، وذلك حمايةً للمصالح الأميركية.

وقد اتخذت وزارة الخزانة هذا الإجراء عملاً بالأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف الجهات التي تعمل على نشر أسلحة الدمار الشامل وداعميها؛ وبالأمر التنفيذي رقم 13224 (بصيغته المعدلة)، الذي يستهدف الجماعات الإرهابية وداعميها.