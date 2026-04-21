قصف إسرائيلي يستهدف بلدتي حولا ويحمر الشقيف في جنوب لبنان

وبحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، قصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم الثلاثاء بلدتي حولا ويحمر الشقيف في جنوب لبنان. كما عمد الجيش الإسرائيلي إلى القيام بعملية تفجير في حي الدير في بلدة حولا. وسجّل تحليق مسيّر على علو منخفض فوق قرى قضاء الزهراني في جنوب لبنان.

ونفْذ الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم ، عملية تفجير في بلدة طير حرفا في جنوب لبنان. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً على منطقة وادي الحجير في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، ظهر اليوم ، أطراف بلدة كونين في جنوب لبنان. كما قصفت بعد ظهر اليوم أطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان. وجدّد الجيش الإسرائيلي تهديده لسكان جنوب لبنان، بعد ظهر اليوم طالباً منهم عدم العبور والعودة إلى 58 قرية جنوبية.

وسجّل تحليق لطائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض بعد ظهر اليوم في أجواء مدينة صور في جنوب لبنان.