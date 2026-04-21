ترامب: إيران "ليس لديها خيار" سوى الاستمرار في المحادثات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه يتوقع التوصل إلى "اتفاق رائع" في المحادثات بين الممثلين الأميركيين والإيرانيين في إسلام آباد.

وقال ترامب خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الاميركية "أعتقد أنه ليس لديهم خيار"، في إشارة إلى الجولة الثانية من المفاوضات المتوقع عقدها في باكستان. وقال: "لقد قضينا على قواتهم البحرية وقواتهم الجوية، وقضينا على قادتهم".

إلا أن طهران لم تؤكد أن المحادثات ستعقد بالفعل.

وردا على سؤال عما إذا كان سيمدد وقف إطلاق النار لإتاحة الوقت لمحادثات السلام، قال ترامب: "حسنا، لا أريد أن أفعل ذلك".

وقال الرئيس إنه لن يرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سمح للجيش الأميركي بإعادة تخزين الذخيرة وإنهم الآن على استعداد للهجوم مرة أخرى. واعترف أيضا بأن إيران تمكنت أيضا من إعادة مخزونها إلى حد ما.