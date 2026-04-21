سي إن إن: فانس لم يغادر واشنطن وسيشارك في اجتماعات بالبيت الأبيض اليوم

نقلت شبكة سي إن إن الأميركية عن مصادر مطلعة قولها إن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لا يزال في العاصمة واشنطن، وأن موعد مغادرته إلى باكستان غير واضح.

وأضافت المصادر: "يخطط البيت الأبيض لعقد اجتماعات إضافية يوم الثلاثاء لمناقشة المسار المقبل، وسيكون فانس جزءاً منها".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن "اجتماعات إضافية للسياسات تُعقد في البيت الأبيض، وسيشارك فيها نائب الرئيس".

وكان من المتوقع أن يغادر فانس إلى إسلام آباد صباح الثلاثاء. غير أن سؤالاً رئيسياً ظل قائماً، وهو ما إذا كان الوفد الإيراني سيحضر أيضاً.