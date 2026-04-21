إسلام أباد: ننتظر ردّ طهران الرسمي بشأن المشاركة في المباحثات مع واشنطن

لم تتلق باكستان بعد ردا رسميا من إيران بشأن إرسال وفد للمشاركة في جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطالله تارار الثلاثاء.

وأضاف تارار في منشور على إكس أن "الرد الرسمي من الجانب الإيراني بشأن تأكيد مشاركة وفد في محادثات السلام في إسلام آباد لا يزال قيد الانتظار"، مشيرا إلى أن القرار "حاسم" نظرا لقرب انقضاء مهلة وقف إطلاق نار تم التوصل إليه بين الطرفين المتحاربين قبل أسبوعين.