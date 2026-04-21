باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن باكستان حثت الولايات المتحدة وإيران ‌على تمديد وقف إطلاق النار ‌بينهما المحدد بأسبوعين.

وجاء في ‌البيان أن ‌وزير الخارجية ‌الباكستاني إسحق دار ​شدد خلال اجتماع ‌مع ​القائمة بأعمال السفارة الاميركية في باكستان ​ناتالي إيه. بيكر على ضرورة التواصل بين الولايات المتحدة وإيران،

مضيفا أن باكستان حثت كلا الجانبين على بحث ‌تمديد وقف إطلاق النار.