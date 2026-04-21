انقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول تعليق معاهدة مع إسرائيل

دعت دول أوروبية، من بينها إسبانيا وأيرلندا، اليوم الثلاثاء إلى تعليق ​معاهدة تنظم علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، لكن الاتحاد ظل منقسما بشأن اتخاذ إجراء.

ولدى وصولهم للمشاركة في اجتماع ‌وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ​لوكسمبورغ، دعا عدد من الوزراء إلى تعليق المعاهدة كليا أو جزئيا بسبب مخاوف بشأن المستوطنات في الضفة الغربية والوضع الإنساني في غزة وقانون جديد يتعلق بعقوبة الإعدام.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للصحفيين "مصداقية أوروبا على المحك اليوم"، ودعا إلى مناقشة تعليق معاهدة الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000.

ومع ذلك، لا يتوقع الدبلوماسيون اتخاذ قرار في الاجتماع، إذ لا تزال مواقف الدول متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي تغيير سياسات الاتحاد الأوروبي ⁠تجاه إسرائيل وكيفية القيام بذلك.

ألمانيا تدعو إلى الحوار

اقترحت المفوضية الأوروبية في سبتمبر تعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة في معاهدة الشراكة، وهو إجراء يؤثر على صادرات إسرائيلية تبلغ قيمتها حوالي 5.8 مليار يورو. وقالت إسرائيل في ذلك الوقت إن المقترحات "مشوهة أخلاقيا وسياسيا".

ويتطلب تعليق الشق التجاري من المعاهدة أغلبية مؤهلة بين حكومات الاتحاد الأوروبي، أي دعم ‌15 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 بالمئة من سكان الاتحاد. ويتطلب التعليق الكامل لمعاهدة الشراكة قرارا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء.

وحتى الآن، لم يحظ اقتراح المفوضية الأوروبية بدعم كاف لتجاوز هذا الحد الأدنى. ويراقب المسؤولون على وجه ‌الخصوص موقفي برلين وروما، لكن ألمانيا وإيطاليا أشارتا اليوم الثلاثاء إلى تمسكهما بموقفيهما الحاليين.

وقال وزير ‌الخارجية الألماني يوهان فاديفول للصحفيين "عبرنا عن انتقادنا بشأن تطبيق عقوبة الإعدام، وحذرنا مسبقا من اتخاذ هذه الخطوة. ولدينا أيضا ‌موقفا واضحا للغاية بشأن عنف المستوطنين".

وأضاف أن برلين ‌لا تزال ملتزمة بتهيئة الظروف الملائمة لحل الدولتين مع الفلسطينيين، "ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال حوار نقدي وبناء مع إسرائيل".

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

إن ​الوزراء لن يتخذوا أي قرارات ‌اليوم الثلاثاء لأن "الظروف غير مواتية، لا من ​حيث عدد المشاركين ولا من الناحية السياسية".

وأضاف تاياني "لا أعتقد ⁠أن تعليق الشق التجاري للاتفاقية وسيلة مجدية، إذ سينعكس ذلك في نهاية المطاف على سكان إسرائيل الذين غالبا لا علاقة لهم بالأفعال التي يرتكبها الجيش".

شريك تجاري

قال وزير الخارجية الدنمركي لارس لوك راسموسن قبل الاجتماع إنه "لا توجد أي مؤشرات على ​وجود أغلبية مؤيدة لاتخاذ أي إجراء بشأن معاهدة الشراكة"، مشيرا أيضا إلى وقف إطلاق النار الحالي بين إسرائيل ولبنان.

وحث وزراء من دول منها أيرلندا وبلجيكا على تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن بلاده تدعو إلى تعليق معاهدة الشراكة جزئيا على الأقل، لكنه أضاف أن بلجيكا "تدرك أن التعليق الكامل ربما يكون بعيد المنال نظرا لمواقف الدول الأوروبية المختلفة".