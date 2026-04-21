الرئيس السوري يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى جدة، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية للسعودية يلتقي خلالها مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك ضمن جولة خليجية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، كان في استقبال الرئيس الشرع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة .

وكان الرئيس السوري زار السعودية في أكتوبر الماضي، حيث التقى ولي العهد، وشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في خطوة عكست آنذاك انفتاحاً متبادلاً ورغبة في إعادة بناء قنوات التواصل بين البلدين.