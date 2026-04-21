ترامب: نحن في موقف تفاوضي قوي مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة "ستتوصل في النهاية إلى اتفاق رائع" مع إيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أسابيع.

وقال ترامب خلال مقابلة مع برنامج "سكواك بوكس" على قناة سي إن بي سي، اليوم، رداً على سؤال حول ما يتوقعه من جولة ثانية من مفاوضات السلام مع إيران: "أعتقد أنه ليس أمامهم خيار آخر، نحن في موقف تفاوضي قوي".

وأضاف: "لقد دمرنا أسطولهم البحري، ودمرنا قواتهم الجوية، ودمرنا قادتهم".

وتابع ترامب: "مستعدون للتحرك عسكرياً في إيران"، معرباً عن عدم رغبته بتمديد وقف إطلاق النار مرة أخرى.

ولفت إلى أن حصار الموانئ الإيرانية كان ناجحاً.