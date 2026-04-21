الرئيس اللبناني: المفاوضات لا تعني التنازل ولا الاستسلام

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الثلاثاء أن "المفاوضات لا تعني التنازل ولا الاستسلام".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون القول، خلال استقباله اليوم وفداً جنوبياً ، إنه "يتحمل مسؤولية قراراته، وأن الدبلوماسية هي حرب من دون دماء، فيما الحرب دماء ودمار وخراب".

وأكد عون الحفاظ على الحقوق، وأهمية أن يقف اللبنانيون الى جانب دولتهم في هذا الظرف بالذات.

وأطلق رئيس لبنان في التاسع من مارس الماضي مبادرة لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي المتجدد ضدّ لبنان.

وترتكز المبادرة على هدنة كاملة مع وقفٍ لكل الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وسيطرة الجيش على مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات مع إسرائيل.

وعقدت وزارة الخارجية الأمريكية اجتماعاً ثلاثياً في 14 أبريل الحالي، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، والمستشار مايكل نيدهام، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوّض، لبحث خطوات إطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان.

وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه أجرى محادثات مع عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنهما اتفقا على بدء وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداءً من منتصف ليل يوم الخميس الماضي. ودعا الرئيس ترامب قادة إسرائيل ولبنان إلى البيت الأبيض لعقد أول محادثات رفيعة المستوى بين البلدين منذ عام 1983.

وجاء الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل 2196 مواطناً وإصابة 7185 بجروح، ونزوح أكثر من مليون مواطن من الأماكن المستهدفة.