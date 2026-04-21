قوات أميركية تصعد على متن ناقلة ضمن قوائم العقوبات لتهريب النفط الإيراني

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أن قوات أميركية صعدت على متن ناقلة نفط سبق فرض عقوبات عليها بسبب تهريب النفط الخام الإيراني في آسيا.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن قوات أميركية "نفذت عملية اعتراض بحري بموجب حق الزيارة" واعتلت ناقلة النفط "إم تي تيفاني" "دون وقوع أي حادث".

وأظهرت بيانات تتبع السفن وجود الناقلة "تيفاني" في المحيط الهندي بين سريلانكا وإندونيسيا.

وقال البيان إن الحادث وقع خلال الليل، مضيفا أن "المياه الدولية ليست ملاذا آمنا للسفن الخاضعة للعقوبات".