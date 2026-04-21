نيجيريا توجه تهمة الخيانة العظمى إلى 6 بينهم جنرال متقاعد بتهمة التخطيط لانقلاب

أعلنت السلطات النيجيرية أنها أحبطت مؤامرة للإطاحة بالرئيس بولا تينوبو، ووجهت اتهامات بالإرهاب والخيانة العظمى لستة أشخاص، بينهم ميجور جنرال متقاعد ومفتش شرطة في الخدمة، بحسب ما ورد في لائحة اتهام.

ويشار إلى أن الستة المتهمين بالخيانة جميعهم قيد الاحتجاز حاليا.

وهناك مشتبه به سابع، وهو حاكم ولاية بايلسا السابق تيمبري سيلفا، متهم بالمساعدة في التستر على المؤامرة، ولا يزال طليقا.

وفي لائحة الاتهام التي تضم 13 بندا، ذكرت السلطات أن المشتبه بهم "تآمروا مع بعضهم البعض لشن حرب على الدولة بهدف ترهيب رئيس الجمهورية الاتحادية (النيجيرية)".

وكانت الحكومة النيجيرية قد أعلنت في يناير الماضي أنها أحبطت محاولة انقلاب عندما أعلنت محاكمة عدد من ضباط الجيش.

وكان هؤلاء الضباط ضمن مجموعة ضمن 16 فردا عسكريا تم إلقاء القبض عليهم عام 2025 بتهمة ما وصفته السلطات العسكرية بـ"أعمال فوضى وخرق للوائح الخدمة"، وهو ما أجج شائعات بشأن مؤامرة تنفيذ انقلاب نفتها الحكومة في البداية.