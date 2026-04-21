"أكسيوس": فانس يتوجه إلى باكستان اليوم لإجراء محادثات بشأن إيران

في تحرك دبلوماسي عالي المستوى، أفادت مصادر أميركية مطلعة بأن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، يعتزم التوجه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحلول صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في محاولة لكسر الجمود الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع القائم مع إيران. تأتي زيارة فانس في توقيت حرج للغاية، حيث يتزامن وصوله مع اقتراب انتهاء الهدنة الحالية.

وفي ظل ضغوط الوقت، لوّح الرئيس دونالد ترامب بالعودة إلى الخيار العسكري، مهدداً بشن حملة جوية واسعة تستهدف البنية التحتية الحيوية في إيران، ما لم يتم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات.

ورغم صعوبة التوصل إلى "صفقة شاملة" في غضون ساعات، إلا أن المؤشرات توحي بأن الإدارة الأميركية قد تمنح مهلة إضافية شريطة وجود نوايا جادة للحل.

وشهدت الساعات الماضية ترقباً دولياً حذراً، حيث أخرت طهران إرسال فريقها التفاوضي نتيجة ضغوط من "الحرس الثوري"، الذي اشترط رفع الحصار الأميركي قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. غير أن وساطات مكثفة نجحت في إقناع الجانب الإيراني بالحضور.

ولن يقتصر التمثيل الأميركي على نائب الرئيس فحسب، بل من المقرر أن ينضم إلى المحادثات كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس ترامب، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها واشنطن لهذه الجولة.