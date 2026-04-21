ترامب يصف منتقديه بـ "الخونة" ويدافع عن استراتيجيته ضد إيران

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، عن استراتيجيته في الحرب مع إيران، مهاجما المنتقدين والمتشككين واصفا إياهم بــ "الخونة جميعاً"، وذلك بعد أن أُلقيت الشكوك على جولة ثانية من المحادثات مع إيران، عقب احتجاز البحرية الأميركية سفينة شحن إيرانية قرب مضيق هرمز.

وقال ترامب إن نائب الرئيس جيه دي فانس، وصهره جاريد كوشنر، والمبعوث ستيف ويتكوف، كانوا سيتوجهون الاثنين إلى إسلام آباد، حيث كان مسؤولون باكستانيون يعدون مكان انعقاد المحادثات.

إلا أن الإيرانيين لم يلتزموا بعقد جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما شوهد موكب فانس لاحقا في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب أنه "من غير المرجح للغاية" تجديد وقف إطلاق النار قبل انتهائه عند الساعة 0000 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء (الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة).

وفي السياق نفسه، أعلنت إسرائيل ولبنان أنهما سيشاركان في جولة جديدة من المحادثات في واشنطن يوم الخميس، في استمرار لأول محادثات دبلوماسية مباشرة بينهما منذ عقود.