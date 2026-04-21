مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: مستعدون لاستئناف الحرب ولا اتفاق قريب بين أميركا وإيران

نقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل مستعدة للعودة إلى الحرب على إيران "بموافقة الأميركيين". وأضاف المسؤول، الذي وصفته الهيئة بـ"رفيع المستوى"، أنه، حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي بين الولايات المتحدة وإيران، وتابع "ننتظر جميعاً ترامب، لكن الأطراف حالياً ليست قريبة من التوصل إلى اتفاق". يأتي ذلك خلافاً لتصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبيل ساعات، قال فيه إنه سيتم توقيع اتفاق مع إيران اليوم في باكستان.