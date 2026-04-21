الفلبين وأميركا تُجريان مناورات عسكرية مشتركة

بدأت الفلبين والولايات المتحدة، أمس، مناورات عسكرية سنوية مشتركة، بمشاركة أكثر من 17 ألف جندي في محاكاة لهجوم بحري ومناورات جوية متكاملة.

كما ستشارك قوات من اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وفرنسا في مناورات «باليكاتان»، التي تستمر 19 يوماً، وتركز بصورة أساسية على الدفاع الإقليمي.

وتشارك اليابان للمرة الأولى في مناورات «باليكاتان» التي تترجم «كتفاً بكتف».

وقال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال روميو براونر، إن المناورات السنوية تؤكد قوة التحالف العسكري بين مانيلا وواشنطن في إطار عملهما نحو تأمين منطقة آسيا - المحيط الهادئ.