ترامب: لن نرفع الحصار عن موانئ إيران إلا في حال التوصّل إلى "اتفاق" معها

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، على أنه لن يرفع الحصار المفروض على موانئ إيران إلا في حال التوصل إلى "اتفاق" معها.

وجاء في منشور لترامب على منصته "تروث سوشال" انتقد فيه بشدة تغطية وسائل إعلام أميركية للنزاع "إن الحصار الذي لن نرفعه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، يدمّر إيران بالكامل. إنهم يخسرون 500 مليون دولار يوميا، وهو رقم لا يمكنهم تحمّله، حتى على المدى القصير".