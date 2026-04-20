ترامب: الاتفاق الجديد مع إيران سيكون أفضل من القديم

عبر الرئيس ‌الأميركي ​دونالد ترامب اليوم الاثنين عن اعتقاده بأن الاتفاق النووي ⁠الذي تتفاوض عليه الولايات المتحدة مع ‌إيران سيكون أفضل من ذلك ‌الذي تسنى التوصل ‌إليه عام ‌2015 لكبح ‌برنامج طهران النووي.

وكتب ترامب ​في منشور ‌على ​وسائل ⁠التواصل الاجتماعي، بعد انتقادات من ​ديمقراطيين ⁠وخبراء طاقة ⁠نووية بأنه يستعجل ⁠المفاوضات بشأن موضوع بالغ التعقيد "الاتفاق الذي نبرمه مع إيران سيكون ‌أفضل بكثير من خطة ​العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة باسم "الاتفاق النووي الإيراني".