ستارمر: لم أُبلَّغ بفشل ماندلسون في التدقيق الأمني قبل تعيينه سفيراً في واشنطن

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن من "المذهل" أنه لم يُبلَّغ، بصفته رئيسا للوزراء، بفشل بيتر ماندلسون في اجتياز الفحوصات الأمنية الأولية، في قضية فجّرت موجة انتقادات سياسية واسعة ودعوات لاستقالته.

واضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه لم يكن سيعين بيتر ماندلسون سفير لبريطانيا في الولايات المتحدة لو كان قد عرف أنه فشل في عملية التدقيق الأمني.

وقال ستارمر أمام المشرعين اليوم الإثنين "لم أكن لأمضي قدما في هذا التعيين" لو كنت على علم بذلك.

وأضاف أن حقيقة إخفاق ماندلسون في اجتياز الفحص الأمني "كان من الواجب إطلاعي عليها قبل توليه مهام منصبه".

وقد أقر رئيس الوزراء البريطاني مجددا أمام البرلمان الاثنين أنه أخطأ بتعيين السفير السابق في الولايات المتحدة بيتر ماندلسون في هذا المنصب.

وقال ستارمر الذي يواجه عاصفة سياسية بسبب هذه القضية، أمام مجلس العموم "هناك خطأ في التقدير من جانبي، لم يكن يجدر بي أن أعين بيتر ماندلسون. إنني أتحمل مسؤولية هذا القرار، وأجدد اعتذاري".

ويواجه ستارمر ضغوطًا متزايدة بعد الكشف عن أن مسؤولي التدقيق الأمني أوصوا بعدم تعيين ماندلسون سفيرا للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، إلا أن وزارة الخارجية نقضت التوصية، دون أن يتم إبلاغ رئيس الوزراء أو أي وزير بالقرار في حينه، بحسب ما أفادت به الحكومة.