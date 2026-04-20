الاتحاد الأوروبي يوسع عقوبات إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق هرمز

قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن ‌التكتل ​سيوسع نطاق معايير عقوباته المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقا إلى حد بعيد منذ ما يقرب من شهرين، مما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة والسلع العالمية.

وقال أحد الدبلوماسيين "هناك اتفاق سياسي بين السفراء على أننا سنغير ​بالفعل معايير نظام العقوبات المفروضة على إيران حتى نتمكن أيضا من إدراج الأشخاص والكيانات المسؤولة عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وقال مصدر دبلوماسي ثان إن خدمة العمل الخارجي الأوروبي ستحتاج إلى بضعة أسابيع لإعداد أي قوائم جديدة. وتضطلع الخدمة بمسؤولية فرض العقوبات على ‌الأفراد والشركات، بينما تتولى المفوضية الأوروبية فرض القيود على القطاعات.

وكان ​الاتحاد الأوروبي صنف في يناير الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وأدرج في مارس مسؤولين إيرانيين في القائمة بسبب ​انتهاكات لحقوق الإنسان.