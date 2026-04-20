السيسى: أمن مصر المائى قضية وجودية وأولوية قصوى

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، أن أمن مصر المائي هو قضية وجودية وأولوية قصوى بالنسبة لبلاده ، وشدد على أن القاهرة لن تتهاون في مصالحها المائية الوجودية.

تصريحات السيسي جاءت خلال استقباله مسعد بولس كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأميركية للشؤون العربية والإفريقية اليوم الاثنين، بحضور ، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة روبرت سيلفرمان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن اللقاء تناول مستجدات الوضع في لبنان، وجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.