ترامب: إسرائيل لم تدفعني أبداً لشن حرب على إيران

قال ‌الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن إسرائيل لم تقنعه بمهاجمة إيران، وذلك بعد تقارير إخبارية أفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثر على قرار ترامب، ‌وفي ظل انتقادات من قبل معلقين يمينيين.

وكتب ترامب في ‌منشور على موقع تروث ‌سوشال "إسرائيل لم تُقنعني قط بالدخول ‌في حرب ‌مع إيران، بل إن نتائج ​السابع ‌من ​أكتوبر هي التي أكدت قناعتي الراسخة بأن إيران يجب ألا تملك سلاحا ​نوويا أبدا".

وقال ترامب أيضا في منشوره "ستكون النتائج في إيران مذهلة"، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات في باكستان، رغم عدم ‌حسم إيران موقفها.

وكتب ترامب "وإذا تحلى قادة ​إيران الجدد (تغيير النظام!) بالذكاء ، فبإمكان إيران أن تحظى بمستقبل عظيم ومزدهر!".

وأضاف :" ​أتوقع استئناف القتال في حال عدم التوصل إلى اتفاق ". وقال:" قنابل كثيرة ستبدأ في الانفجار إذا انتهى وقف إطلاق النار مع إيران الثلاثاء دون اتفاق

وتابع: الإيرانيون يريدونني أن أفتح المضيق ولن أفتحه حتى يتم توقيع اتفاق.

وقال ترامب في تصريح لصحيفة نيويورك بوست، إن إيران لا تملك شيئا وليست لديها أوراق تفاوضية وأنا مفاوض بارع.

وفي تطور جديد صرح الرئيس الأميركي لـ "فوكس نيوز"، بأنه سيتم توقيع اتفاق مع إيران الليلة.