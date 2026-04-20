الكويت تشيد بكفاءة أجهزة الأمن الإماراتية في تفكيك تنظيم إرهابي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إشادة دولة الكويت بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، الذين تورطوا في أنشطة تهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، بما في ذلك التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية والتواصل مع جهات خارجية، في انتهاك جسيم لسيادة الدولة وأمنها.

وجددت الوزارة في بيان لها، رفض دولة الكويت التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وإدانتها لكل من يقف وراءه أو يدعمه، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها.