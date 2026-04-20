بعد 15 عاماً من الإغلاق.. العراق يعيد فتح معبر ربيعة الحدودي مع سورية

أعاد العراق الاثنين فتح معبر حيوي حدودي مع سورية، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم "داعش".

ومن أمام معبر ربيعة الواقع في محافظة نينوى بشمال غرب العراق والمعروف باسم اليعربية في سورية، أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو "13 سنة من الإغلاق".

ويتشارك العراق مع سورية التي تحدّه من الغرب بما يزيد عن 600 كيلومتر، معبران آخران هما القائم (المعروف بالبوكمال في سورية) والوليد (التنف).

ومع إعادة فتح ربيعة الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر ربيعة أهمية استراتيجية إذ يربط العراق بسورية الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع "طريق التنمية"، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديد يربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مرورا بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى محمّد هريس لوكالة فرانس برس إن إعادة فتح هذا المعبر "ستساهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات".

وأُغلق معبر ربيعة في العام 2014 في أعقاب بروز تنظيم "داعش" الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسورية.