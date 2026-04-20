رئيس المجلس الأوروبي لملك الأردن: نقف لجانب شركائنا وفتح مضيق هرمز أولوية

قال رئيس ​المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الاثنين ‌إنه ​أبلغ العاهل الأردني الملك عبدالله خلال اتصال هاتفي بضرورة إعادة فتح مضيق هرمز.

وكتب كوستا على منصة إكس أنه أجرى الاتصال مع الملك عبدالله اليوم.

وذكر كوستا "خلال اتصالنا اليوم، أكدت مجددا أن الاتحاد الأوروبي ‌يقف إلى جانب شركائه في هذه الأوقات العصيبة ويدعم جميع الجهود ‌الدبلوماسية الجارية".

وأضاف "لا تزال إعادة ‌فتح مضيق هرمز بالكامل ودون ‌شروط أولوية. وما ‌زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في ​لبنان".

وبدا وقف ‌إطلاق ​النار بين الولايات المتحدة وإيران في خطر اليوم بعد إعلان الولايات المتحدة احتجازها سفينة ​شحن إيرانية حاولت خرق حصارها للموانئ الإيرانية. وتوعدت طهران من جانبها بالرد وترفض في الوقت الراهن المشاركة في محادثات سلام جديدة.

وتواصل الولايات المتحدة حصارها للموانئ الإيرانية، في حين أعادت إيران فرض حصارها الذي ‌سبق أن رفعته على حركة الملاحة البحرية في ​مضيق هرمز.

وكان يمر عبر المضيق نحو خُمس إمدادات النفط والغاز المسال عالميا.