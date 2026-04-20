خفر السواحل الأميركي: 6 من أفراد طاقم السفينة "ماريانا" في عداد المفقودين

أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الاثنين، أن السفينة التي انقلبت وتم العثور عليها بعدما ضربها إعصار قرب جزيرة سايبان التابعة للولايات المتحدة، هي نفسها السفينة التي كانت مفقودة وعلى متنها ستة أشخاص.

وذكر خفر السواحل أنه لا يزال يواصل عمليات البحث عن الستة أشخاص، مشيراً إلى أنه تم رصد السفينة المنقلبة لأول مرة أمس الأول السبت.

كما أفاد خفر السواحل، في بيان صحفي، بأن طاقم طائرة من طراز "إتش سي-130 هيركوليز" تابعة لسرب الإنقاذ 31 التابع لسلاح الجو الأمريكي، أكد هوية السفينة على أنها سفينة الشحن "ماريانا" مساء أمس الأحد.

وتعرضت سفينة الشحن الجاف "ماريانا"، المسجلة في الولايات المتحدة، والتي يبلغ طولها 145 قدماً (44) متراً، لعطل في محركها الأربعاء الماضي، وذلك مع اقتراب إعصار قوي من جزيرة سايبان والجزر المجاورة مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة متواصلة.

وبعدما أبلغ الطاقم عن تعطل محرك السفينة الأيمن وحاجتها للمساعدة، حدد خفر السواحل جدولا زمنيا للتواصل مع السفينة لمدة ساعة واحدة.

لكن الاتصال انقطع، الخميس الماضي، حيث أقلعت طائرة من طراز "إتش سي-130" في صباح ذلك اليوم، للبحث عن السفينة، إلا أنها عادت إلى جوام بسبب شدة الرياح.