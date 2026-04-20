مصرع 15 شخصاً وإصابة 20 آخرين في حادث مروع بالهند

لقي 15 شخصاً على الأقل حتفهم وأُصيب نحو 20 آخرين، بعد انزلاق حافلة ركاب من منحدر في منطقة أودهامبور بإقليم جامو وكشمير، صباح اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الهندية (برس تراست أوف إنديا).

وأعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن صدمته وحزنه إزاء الحادث، وأعلن تقديم تعويض مالي قدره 200 ألف روبية لذوي كل من لقوا حتفهم، و50 ألف روبية لكل مصاب، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا إنديان إكسبرس".

وقدم نائب حاكم جامو وكشمير، مانوج سينها، ورئيس الوزراء الإقليمي عمر عبد الله تعازيهما في ضحايا الحادث، وأكدا تقديم الدعم والمساعدة للأسر المتضررة.

ووجه كلا المسؤولين أيضا السلطات بتقديم الإغاثة الفورية والدعم اللازم للمصابين وأسر المتوفين.

وفي منشور على منصة "إكس"، وصف سينها الحادث بأنه "مفجع"، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا، مضيفا أنه وجه إدارة المنطقة والشرطة وقوة الاستجابة للكوارث في الولاية، ووزارة الصحة بتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة للمتضررين.