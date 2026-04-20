إندونيسيا تعتزم وقف استيراد وقود الديزل

قال وزير الزراعة الإندونيسي، أندي عمران سليمان، إن بلاده ستوقف استيراد وقود الديزل اعتباراً من الأول من يوليو 2026، تماشياً مع تطبيق برنامج «بي 50»، وهو مزيج من الوقود الحيوي يتكون من 50% من الديزل و50% من زيت نخيل الخام.

وأوضح سليمان في معهد سيبولوه نوبمبر للتكنولوجيا: «لن نعود إلى استيراد الديزل، واعتباراً من أول يوليو 2026 سنوقف (استيراد الديزل) مع دخول برنامج (بي 50) حيز التنفيذ».

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة، لتعزيز الاستقلال الوطني في مجال الطاقة، من خلال استخدام زيت النخيل وقوداً بديلاً.