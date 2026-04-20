استطلاع: انقسام في ألمانيا بشأن التحول إلى الطاقة المتجددة

أظهرت نتائج استطلاع، أُجري أخيراً، انقساماً في آراء المواطنين الألمان بشأن التحول في مجال الطاقة.

فقد اعتبر 43% من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجراه معهد «إنسا» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية، أن إعادة هيكلة نظام الطاقة نحو مصادر متجددة أمر جيد إلى حد ما، مقابل 42% يرونه أمراً سيئاً إلى حد ما، فيما لم يدلِ بأي إجابة نحو 15% من بين إجمالي 1001 مشارك شملهم الاستطلاع يومَي 16 و17 أبريل الجاري.

وبحسب الاستطلاع، يؤيد 47% من الألمان توسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، في حين يفضل 26% عدم إجراء أي تغيير، ويرى 16% ضرورة تقليص هذا التوسّع.

كما قيّم 49% قرار التخلي عن الطاقة النووية على أنه سلبي إلى حد ما، مقابل 36% اعتبروه إيجابياً إلى حد ما، بينما لم يحسم 15% موقفهم.

وانقسمت الآراء بشأن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، حيث اعتبر 46% هذا الهدف مهماً إلى حد ما، مقابل 38% يرونه غير مهم إلى حد ما، فيما لم يُبدِ 16% رأياً في هذا الشأن.

وبحسب الاستطلاع، يشعر 72% من الألمان بعبء كبير نتيجة الارتفاع الحاد في كُلفة الكهرباء والطاقة، حيث وصف 35% هذا العبء بأنه شديد للغاية، و37% بأنه شديد إلى حد ما، في المقابل يرى 21% أن الكُلفة تُشكّل عبئاً ضعيفاً أو لا تُشكّل عبئاً على الإطلاق، بينما لم يبدِ 7% أي رأي.

وكانت مدن ألمانية كبرى شهدت، أول من أمس، تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجاً على سياسة الطاقة الحالية للحكومة الألمانية.