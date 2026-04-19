إعلام إيراني: طهران لم تحسم بعد مشاركتها في محادثات جديدة مع واشنطن

أفادت وسائل إعلام إيرانية الأحد بأن طهران لم تحسم بعد مشاركتها في جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة، فيما قالت وكالة "إرنا" الرسمية إنه "لا توجد آفاق واضحة لمفاوضات مثمرة".

وذكرت وكالتا فارس وتسنيم، نقلا عن مصادر لم تسمّها، أن طهران لم تتخذ قرارها بعد بشأن المشاركة، وأن "الأجواء العامة لا يمكن اعتبارها إيجابية جدا"، مشيرة إلى أن رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية يُعد شرطا مسبقا لإجراء المحادثات.

في المقابل، أشارت "إرنا" إلى "النزعة القصوى للولايات المتحدة ومطالبها غير المعقولة وغير الواقعية، والتغيّر المتكرر في مواقفها، والتناقضات المستمرة، واستمرار الحصار البحري"، مضيفة أنه "في هذه الظروف، لا توجد آفاق واضحة لمفاوضات مثمرة.