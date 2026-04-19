ترامب عازياً السبب: فانس لن يتوجه الى باكستان للمباحثات مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "إيه بي سي نيوز" إن نائبه جاي دي فانس لن يقود الوفد الأميركي في محادثات جديدة متوقعة مع إيران في باكستان، عازيا ذلك الى مخاوف أمنية.

وأعلن ترامب في وقت سابق الأحد أن وفدا أميركيا سيتوجه الى إسلام آباد الاثنين لاستئناف المباحثات بشأن إنهاء الحرب مع إيران. وسبق لفانس أن قاد الوفد الأميركي في الجولة السابقة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ترامب للشبكة الأميركية إن فانس لن يقوم بذلك هذه المرة "وذلك لأسباب أمنية حصرا. جاي دي رائع".

وأتى تصريح ترامب رغم تأكيد مسؤولين أميركيين في وقت سابق الأحد، من بينهم المندوب لدى الأمم المتحدة مايك والتز ووزير الطاقة كريس رايت، أن فانس سيقود الوفد مجددا الاثنين.