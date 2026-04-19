سورية: إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة بـ«حزب الله»

أعلنت السلطات السورية، الأحد، إحباط مخطط يهدف إلى إطلاق صواريخ «خارج الحدود»، متهمة خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني بالوقوف خلفه.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله: «إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة بحزب الله».

وأوضح أن الخلية «كانت تعتزم إطلاق صواريخ خارج الحدود بهدف زعزعة الاستقرار».

وحددت وزارة الداخلية في بيان في وقت لاحق أن العملية جرت في محافظة القنيطرة في جنوب سورية.

وأوردت الداخلية في بيان أنها نجحت في الآونة الأخيرة في "إحباط عدد من المحاولات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والإضرار بالأمن العام، والتي تورّط فيها أفراد من فلول النظام" وآخرون مرتبطون بحزب الله.

وأشارت إلى أن هذه المحاولات استهدفت "مواقع حساسة، من بينها مطار المزة العسكري، إضافة إلى محاولات أخرى طالت شخصيات دينية".

وتشهد الحدود السورية اللبنانية الممتدة لأكثر من 300 كيلومتر، نشاطاً واسعاً لشبكات تهريب تعمل في المناطق الجبلية الوعرة. وتشمل هذه الأنشطة تهريب المخدرات والمحروقات والأسلحة، ويستفيد المهرّبون من طبيعة المنطقة ومن صعوبة ضبط المعابر غير الشرعية.

ويأتي الإعلان السوري في وقت يسري منذ منتصف ليل الخميس/ الجمعة وقف هش لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في لبنان، من المقرر أن يستمر عشرة أيام.

وكانت الداخلية السورية أعلنت الأسبوع الماضي توقيف خمسة أشخاص قالت إنهم خططوا لاستهداف شخصية دينية في دمشق، وإن التحقيقات أظهرت صلتهم بالحزب.

وكانت دمشق أعلنت في فبراير تفكيك خلية مسؤولة عن هجمات استهدفت منطقة المزة في دمشق، مشيرة إلى أن الأسلحة المستخدمة جاءت من حزب الله.