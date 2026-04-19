ملك البحرين يوجّه بالنظر فيمن يستحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها

قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس وزراء البحرين، خلال المرحلة القادمة، إلى البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، إضافة إلى تنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أية نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً.

جاء ذلك خلال استقباله عدداً من المسؤولين اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.