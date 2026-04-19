كاتس: إسرائيل ستستخدم "كامل قوتها" في لبنان إذا تعرّض جنودها للتهديد

هدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس الأحد بأن إسرائيل ستستخدم "كامل قوتها" في لبنان رغم الهدنة مع حزب الله، اذا تعرّض جنودها للتهديد، مكررا أنها ستدمّر المنازل التي تتهم الحزب باستخدامها في القرى الحدودية.

وقال كاتس خلال مراسم في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة "أوعزت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الجيش الإسرائيلي لاستخدام كامل القوة سواء على الأرض أو من الجو، حتى خلال الهدنة، من أجل حماية جنودنا في لبنان من أي تهديد".

وأضاف أن الجيش تلقى أوامر "بإزالة المنازل في القرى القريبة من الحدود التي كانت، من جميع النواحي، تُستخدم كنقاط تمركز تابعة لحزب الله وهددت المجتمعات الإسرائيلية".