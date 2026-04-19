ماكرون يستقبل الثلاثاء رئيس الوزراء اللبناني

أعلنت الرئاسة الفرنسية الأحد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الثلاثاء، في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأكد قصر الإليزيه "ستكون هذه الزيارة فرصة لرئيس الدولة ليؤكد مجددا التزامه بالاحترام الكامل والشامل لوقف إطلاق النار في لبنان، ودعم فرنسا لوحدة أراضي البلاد، ولإجراءات الدولة اللبنانية لضمان السيادة الكاملة والشاملة للبلاد وحصرية السلاح".

وتأتي زيارة سلام بعد مقتل جندي فرنسي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في كمين نُسب إلى حزب الله الذي نفى مسؤوليته عنه.