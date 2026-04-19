ترامب: وفد أميركي يتوجه الى إسلام آباد غداً للتفاوض بشأن إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن وفدا أميركيا سيتوجه الى إسلام آباد غداً الاثنين لاستئناف المباحثات بشأن إنهاء الحرب مع إيران، مع تجديده تهديده بتدمير بنيتها التحتية في حال عدم التوصل الى اتفاق.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال "يتوجه ممثلون عني الى إسلام آباد في باكستان. سيكونون هناك مساء الغد (الاثنين)، للمفاوضات"، مضيفا أنه يعرض على طهران "اتفاق معقولا".

ونقلت "إيه.بي.سي" عن سفير أميركا لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إن جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي سيقود وفد بلاده لإجراء محادثات مع إيران في باكستان.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، ان فانس وويتكوف وكوشنر سيتوجهون إلى باكستان لإجراء المحادثات مع إيران في إسلام أباد.

وبينما اتهم الجمهورية الإسلامية بخرق الاتفاق الراهن لوقف إطلاق النار في مضيق هرمز، حذّر ترامب من أن "الولايات المتحدة ستدمر كل محطة لإنتاج الطاقة، وكل جسر في إيران" ما لم يتم التوصل الى اتفاق يضع حدا نهائيا للحرب.

وقال الرئيس الأميركي، أن إيران تخسر 500 مليون دولار يومياً نتيجة الحصار البحري الأميركي.