ترامب: إذا لم تقبل إيران الاتفاق سندمّر كل محطة كهرباء وكل جسر

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز"، إن الاتفاق مع إيران سيحدث بطريقة أو بأخرى، إما بطريقة ودية أو صعبة.

وأضاف: ارتكبت إيران انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار، لكننا نعتقد أننا قادرون على التوصل إلى اتفاق. وأشار ترامب إلى أن ممثلي واشنطن سيتوجهون إلى إسلام آباد، وسيصلون إليها بحلول يوم غد لإجراء مفاوضات.

وقال ترامب: نطرح أمام الإيرانيين اتفاقاً عادلاً ومعقولاً للغاية، وآمل أن يقبلوه. وإذا لم يقبلوا الاتفاق، فسندمّر كل محطة كهرباء وكل جسر في إيران. وهدّد ترامب إيران بالقول: إذا لم تقبل التوصل إلى اتفاق، فقد انتهى عهد الرجل اللطيف.