ترامب ينشر أغنية فرانك سيناترا "فعلتها على طريقتي"

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أغنية فرانك سيناترا "I Did It My Way" (لقد فعلتها على طريقتي) في ظل ترقب لتصريحاته، بعد أن قال إن مصير المفاوضات مع ايران سيتبين مساء السبت.

وتبدأ الأغنية التي نشرها ترامب بعبارة: "And now, the end is near الآن النهاية قريبة".

وفي حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي في وقت سابق من اليوم، قال ترامب إن إيران "أصبحت ماكرة بعض الشيء.. أرادت إغلاق المضيق مرة أخرى"، مضيفا لاحقا أن البلاد "لا يمكنها ابتزازنا".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تتحدث مع إيران، وأنه سيعرف بحلول نهاية اليوم ما إذا كانت الأطراف ستمضي قدما في صفقة.