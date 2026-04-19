الكويت: صدور مرسوم بإلغاء جهاز متابعة الأداء الحكومي

نشرت الجريدة الرسمية الكويتية «الكويت اليوم»، اليوم الأحد، مرسوماً رقم (59) لسنة 2026، يقضي بإلغاء المرسوم رقم (346) لسنة 2007 الخاص بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي الكويتي. ونصّ المرسوم على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي مباشرة الاختصاصات التي كان يضطلع بها الجهاز، ولمجلس الوزراء أن يعهد إلى جهة أو أكثر بمباشرة أيا من هذه الاختصاصات.

وتضمن المرسوم نقل الموظفين الدائمين في جهاز متابعة الأداء الحكومي إلى ديوان الخدمة المدنية، تمهيداً لإعادة توزيعهم على جميع الجهات الحكومية بذات درجاتهم ومرتباكم.

كما تنهى خدمة الموظفين المؤقتين والمستعان بهم بجهاز متابعة الأداء الحكومي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، وذلك دون الإخلال بالإجراءات المقررة في هذا الشأن.