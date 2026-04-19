قاليباف: ما زلنا بعيدين عن اتفاق نهائي مع واشنطن

تحدث كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، عن "إحراز تقدم" في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن الطرفين بعيدين عن اتفاق نهائي.

وقال قاليباف في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي، بثت في الساعات الأولى من صباح الأحد: "توصلنا مع الوفد الأميركي إلى فهم أكثر واقعية لبعضنا البعض خلال المفاوضات، رغم استمرار انعدام الثقة".

وأضاف: "خلال المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا، بينما لم نتفق بشأن قضايا أخرى".

وقال قاليباف، الذي ترأس وفد إيران في جولة مفاوضات استضافتها إسلام آباد قبل أيام: "ما زلنا بعيدين عن اتفاق نهائي".

كما أكد أنه "كان هناك بعض سوء الفهم خلال المفاوضات، ومنها مسألة الإفراج عن الأصول المجمدة".

وفي السياق ذاته، حذر مسؤول أميركي رفيع المستوى من إمكانية استئناف الحرب على إيران خلال الأيام المقبلة، في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران قريبا، وذلك حسبما صرح لموقع "أكسيوس" الإخباري.