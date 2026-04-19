"وول ستريت جورنال": الجيش الأميركي يستعد لمصادرة ناقلات النفط المرتبطة بإيران

نقلت صحيفة ⁠"وول ‌ستريت جورنال"، ​السبت، ⁠عن ⁠مسؤولين أميركيين قولهم ​إن الجيش الأميركي يستعد خلال ⁠الأيام ​المقبلة، لتنفيذ عمليات اعتراض وتفتيش ​ناقلات ‌نفط وسفن تجارية مرتبطة بإيران والسيطرة ​عليها في المياه الدولية، في خطوة تعكس توسيع نطاق الحملة البحرية الأميركية إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط.

وبالتزامن تواصل إيران تشديد قبضتها على مضيق هرمز، حيث أفادت تقارير بتعرض عدد من السفن التجارية لهجمات، السبت، بالتزامن مع إعلان طهران أن الممر المائي بات "تحت سيطرة صارمة".