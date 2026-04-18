"أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع: الحرب قد تستأنف في الأيام المقبلة إذا لم يتم تحقيق انفراجة

قال مسؤول أميركي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس"، اليوم السبت، إنه إذا لم يتم تحقيق انفراجة قريباً، فقد تستأنف الحرب في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد اجتماعاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، اليوم السبت، لمناقشة الأزمة المتجددة حول مضيق هرمز والمفاوضات مع إيران.

وحضر اجتماع غرفة العمليات نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي من المتوقع أن يشارك في الجولة القادمة من المفاوضات مع إيران - ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت.

وقال المسؤول إن رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين حضروا أيضاً.

ويأتي هذا التصريح تزامناً مع وصول الوضع بين أميركا وإيران إلى نقطة حرجة، حيث من المتوقع أن ينتهي وقف إطلاق النار في غضون ثلاثة أيام، ولم يتم تحديد موعد نهائي لعقد اجتماع جديد بين المفاوضين الأميركيين والإيرانيين.