الهند تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق نار على سفينتين هنديتين في مضيق هرمز

أكدت وزارة ‌الخارجية الهندية في بيان تعرض سفينتين ترفعان العلم الهندي، محملتين بالنفط ⁠الخام، لهجوم اليوم، في أثناء محاولتهما عبور ‌مضيق هرمز.

وقالت الوزارة في بيانها إنه تم استدعاء السفير الإيراني لاجتماع مع وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري الذي عبر عن قلق بلاده البالغ إزاء ⁠حادث إطلاق النار الذي طال السفينتين ⁠في مضيق ⁠هرمز.

وحث ميسري السفير على ⁠إبلاغ السلطات الإيرانية بموقف الهند واستئناف إجراءات تسهيل عبور السفن المتجهة ‌إلى الهند للمضيق في أقرب وقت ممكن.